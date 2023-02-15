Perinçek: "Devleti olmayan halk ayak altında kalır"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında son gelişmeleri değerlendirdi. Afette bozgunculuk yapanlara vurgu yapan Perinçek, devletsiz halkın ayakta kalamayacağını söyledi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, afette bozgunculuk yapanlara dikkat çekti. Yapılanların yanlış olduğunu söyledi.

Perinçek, devletsiz halkın ayakta kalamayacağına vurgu yaptı.

Bankacılık sektörü karlarının belli bir oranının depremzedelere tahsis edilmesiyle ilgili de konuştu Perinçek. Daha çok payın ayrılmasını istedi.

Çıkış Yolu'nda ABD ordusunun 2002 yılında düzenlediği Millenium tatbikatı da gündeme geldi. Perinçek bu tatbikatta Türkiye'nin hedef alındığını söyledi.

Programa katlan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat da ABD'nin Türkiye'nin karşısında yer aldığını belirtti.

Canpolat, devlet yok kara propagandasını yürütenlere de tepki gösterdi.

# vatan partisi # osmanlı ocakları # abd ordusu

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