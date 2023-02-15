Depremzededen HDP vekillere tepki: "Devlet bize bakıyor, siz kimsiniz"

Diyarbakır'da depremzede bir vatandaş deprem bölgesine gelen HDP'li vekillere tepki gösterdi. Vatandaşlardan tepkiyi gören HDP'liler neye uğradıklarını şaşırdı.

"BURAYA FOTOĞRAF ÇEKMEYE GELMİŞLER"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'a tepki gösteren depremzede, "Devlet bize bakıyor, ekmek veriyor su veriyor her şeyi veriyor. Siz kimsiniz buraya geldiniz. Garo Paylan gelmiş burada resim çekiyor, vatandaşla konuşmuyor. Bir de Diyarbakır milletvekili olacaksın. Sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın" dedi.



"BEN KÜRDÜM AMA KÜRTÇÜ DEĞİLİM"

Paylan'a yönelik sözlerine devam eden depremzede, "Sabah 5'ten beri buradayım, devlet bana bakıyor sen bana bakmamışsın. Geliyorsun burada resim çekiyorsun. Adam orada diyor ki bu Kürt'tür. Ben Kürdüm ama Kürtçü değilim, milletvekili bana kızıyor" ifadelerini kullandı.



