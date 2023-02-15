Kılıçdaroğlu "Devlet yok" kışkırtmasını sürdürdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgelerinde “Devlet yok” iddiasını sürdürdü. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin de tarihinde yapılacağını söyledi. CHP Genel Başkanı, depremin “Asrın felaketi” olduğu tespitlerine ilişkin ise “Bu asrın felaketi Erdoğan’dır” ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı yaptı. Kılıçdaroğlu, açıklamada deprem bölgelerinde devlet olmadığına yönelik iddiasını sürdürdü:

- Devlet nerede diye haykıranları duydum her gittiğim bölgede. Bunlar kulaklarımdan silinmiyor. Bunu bilmenizi isterim.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesine yönelik tartışmaya da değindi. Seçimin zamanında yapılması gerektiğini söyledi:

- Seçimler zamanında olacak. Hukuk devleti, Anayasa ve kurumlar bunu çok iyi bilsin. 

Kılıçdaroğlu, depremin “Asrın felaketi” olduğu tespitlerine ilişkin ise “Bu asrın felaketi Erdoğan’dır” ifadesini kullandı.

Artık yetti, milletin canına tak etti. Asrın felaketi demiş Beyefendi. Bu ülke için asrın felaketi tek adam rejimindir. Açıkça söylemek gerekirse Erdoğan'dır.

CHP Genel Başkanı’nın hedefinde depremzedelerin Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirilmesi de vardı:

Şimdi de üniverise öğrencilerimizin yurtlarına göz diktiler. Derhal üniversiteleri açın. Yurtları açın zaten doğru düzgün yurt yok.
# chp # kemal kılıçdaroğlu # Kredi ve yurtlar kurumu

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