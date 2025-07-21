Seçim tamamlandı, Şile Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu!

Şile Belediyesi’nde Başkan Özgür Kabadayı’nın tutuklanmasının ardından boşalan koltuğa kimin oturacağı bugün yapılan seçimle netlik kazandı. Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada CHP’nin adayı Sacit Elçi, başkanvekili olarak seçildi.

OYLAMADA GERGİNLİK ÇIKTI

Seçim sırasında meclis salonunda tansiyon yükseldi. Oylama esnasında bir kişi tepkisini göstermek için ayakkabısını fırlatmak istedi. Ancak bu girişim, salonda bulunan başka bir kişi tarafından engellendi.

ÖZGÜR KABADAYI NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 10 Temmuz’da Şile Belediyesi’ne operasyon düzenlendi. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile 4 belediye yöneticisi, haklarındaki suçlamalar nedeniyle tutuklandı. Tutuklama sonrası İçişleri Bakanlığı, Kabadayı’yı görevinden uzaklaştırdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında ‘Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak’ suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.07.2025 tarih ve 2025/824 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.