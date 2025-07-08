Siyasette dokunulmazlık krizi derinleşiyor! Özgür Özel hakkında yeni fezleke meclise sunuldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yeni bir fezleke daha hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.

Özgür Özel’in daha önce hakkında hazırlanan dokunulmazlık fezlekeleriyle ilgili de değerlendirme süreci TBMM Karma Komisyonu’nun gündeminde bulunuyordu.

İKİ VEKİLİN DAHA DOSYASI MECLİSTE

Haber Global'e göre, CHP lideri dışında, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında da fezlekeler hazırlandığı bildirildi. Bu dosyaların da TBMM Başkanlığı’na sunulduğu ve işlem sırasına alınacağı açıklandı.