Siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesinin 10 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mert Sagit Mert Sagit
Siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete'de
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Buna göre, Liberal Demokrat Parti, Demokrat Parti, Sol Parti, Yeniden Refah Partisi, Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, MHP, Gelecek Partisi, Türk ve Dünya Birliği Partisi ile Ebedi Nizam Partisinin 2020'ye ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

Yüksek Mahkeme, bu partilerin 2020 yılına ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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