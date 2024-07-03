Soner Yalçın: "Milliyetçilerin kriminal gösterildiğinin farkındasınız! Neler oluyor, sormayalım mı?"

"Bir adli dosyada hedef milliyetçi MHP...Bir diğer dosyadaki hedef AK Parti içindeki milliyetçiler! Tesadüf mü?" diye soran Yalçın, "Kayseri ve Bursa, Hatay benzeri provokasyonların kışkırtıcısı olarak milliyetçilerin kriminal gösterildiğinin farkındasınız! Neler oluyor, sormayalım mı?" ifadelerini kullandı.

Meselenin iktidar ortakları olmadığını vurgulayan Yalçın, "Ülkeye yönelik ağır dezenformasyon yapılıyor. Bu tür abartılar yüzünden ülke gri listeye alındı ve çıkarılması için Mehmet Şimşek’e teslim olunması dayatması yapıldı. Bu nasıl görülmez? Erdoğan ile milliyetçilerin arasını kimler niye açmak istiyor, belli değil mi? Yeni köklü bir mücadeleye ihtiyaç var. Bunun şiarı tam bağımsızlıktır. “O parti”, “şu lider” diye siyaset yapılmaz, mevzubahis olan vatandır" dedi.

Yalçın'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Gerek Sinan Ateş ve gerekse Ayhan Bora Kaplan adli dosyaları, salt siyasetin konusu yapılarak, gerek PKK gerekse FETÖ mücadelesi konusunda tavizsiz milliyetçileri hedef alır hale geldi/getirildi.

Mesela:

Sinan Ateş cinayeti davasının ilk duruşmasında 22 sanık yargı önüne çıkarıldı. Duruşmada cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı, ifade verirken, “Eski Savcı D.A.K bana şunları dedi:

-Devlet Bey'den talimat aldıysan söyle, bu olayın siyasi olduğunu biliyorum, MHP'den bize isim ver seni koruyalım, sen bize hikaye anlatıyorsun, yat o zaman burada…”

Sanığın doğru deyip demediğini yargılama ortaya çıkaracak kuşkusuz… Benzer yönlendirme Ayhan Bora Kaplan ve arkadaşlarının emniyet sorgusunda da yaşandığı ve bu sebeple polisler hakkında soruşturma başlatıldığını biliyoruz. Bu dosyada hedef iktidar partisi içindeki milliyetçiler oldu.

'KRİMİNAL GÖSTERİLDİĞİNİN FARKINDASINIZ'

Yani: Bir adli dosyada hedef milliyetçi MHP… Bir diğer adli dosyada hedef AKP içindeki milliyetçiler! Tesadüf mü? Kayseri ve Bursa, Hatay benzeri provokasyonların kışkırtıcısı olarak milliyetçilerin kriminal gösterildiğinin farkındasınız! Neler oluyor, sormayalım mı?"

"Çuvaldızını gazeteciler olarak kendimize batırmak zorundayız. Önceki gün Sinan Ateş dosyasına hayli vakıf bir hukuk insanı aradı. “Dosyayı açmadan, tek satır okumadan gazeteciler neler yazıyor neler! Soru soruyu doğuruyor; gazetecilere algı operasyonunu kimler, neden yaptırıyor? Salt lakırdıya dayalı habercilik araştırmacı gazeteciliği yok etti!

'ŞİMŞEK'E TESLİM OLUNMASI DAYATMASI YAPILDI'

Mesele sadece iktidar ortakları değil; ülkeye yönelik ağır dezenformasyon yapılıyor. Bu tür abartılar yüzünden ülke gri listeye alındı ve çıkarılması için Mehmet Şimşek’e teslim olunması dayatması yapıldı. Bu nasıl görülmez?

Erdoğan ile milliyetçilerin arasını kimler niye açmak istiyor, belli değil mi? Maalesef.. Siyaset “okuması” yapılmıyor artık, gündem dedikodu kaynaklı adli vakalara indirgendi. Ki, bunun içinde PKK ve FETÖ’ye yönelik güvenlik mücadelesi pek yok. Aksine bu çevreler “hapisteki suçsuzlar” diye psikolojik algı yaratıyor kamuoyunda...

'MEVZUBAHİS OLAN VATANDIR'

Yeni köklü bir mücadeleye ihtiyaç var. Bunun şiarı tam bağımsızlıktır. “O parti”, “şu lider” diye siyaset yapılmaz, mevzubahis olan vatandır. Ah ne yazık ki kimileri bilgisi ve tecrübesi olmayan kullanışlı aparat gazetecilere inanmak istiyor. Tehlikenin farkında değiller; ülkeyi yakıyorlar…"