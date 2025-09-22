Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, MHP’den istifa etti!

Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa kararını duyurdu. Ekinci açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum. Sorgun halkının bana emanet ettiği belediye başkanlığı görevini, hiçbir gölge düşmeden sadece şehrimizin geleceği için sürdürmek en büyük sorumluluğumdur. Bu sebeple mensubu olduğum partimden istifa ederek bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim. Tüm hemşehrilerimin şunu bilmesini isterim ki Sorgun'a hizmet yolculuğunda tek pusulam halkımızın ihtiyaçları ve memleketimizin menfaatleri olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şeffaf, adil ve gayretli bir şekilde çalışmayı sürdüreceğim. Bana güvenen, destek olan ve dualarıyla yanımda bulunan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim."

BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEK

Ekinci, açıklamasında özellikle Sorgun halkına hizmet etmenin önceliği olduğunu vurguladı. Belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini belirten Ekinci, hizmet anlayışında tek pusulasının halkın ihtiyaçları ve memleketin menfaatleri olacağını söyledi.

MHP’DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

İstifa kararının ardından MHP’den de resmi açıklama yapıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’nin belediye başkanları listesinden çıkarıldığını duyurdu.

Durmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."