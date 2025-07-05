Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinde kritik aşama başlıyor

PKK'nın silah bırakma sürecinde kritik aşamaya geçiliyor. Örgütün gelecek hafta silah bırakmaya başlayacağını açıklayan DEM Parti, bazı gazeteciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini silah bırakma faaliyeti için Irak’ın kuzeyine davet etti.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinde kritik aşama başlıyor
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Terör örgütü PKK'nın silahlı bırakma ve bütünleşme sürecinde kritik sürece giriliyor. Örgütü fesheden PKK’nın silahları fiilen bırakması için Ankara'da geri sayım yapılıyor.

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 PKK ve DEM Parti’den yapılan açıklamalarda, silah bırakma için gelecek hafta işaret ediliyor.

Silah bırakılacak nokta için ise iki adres öne çıkıyor. Irak’ın kuzeyinde Erbil ve Süleymaniye...

DEM Parti'den bazı gazeteciler ve STK temsilcilerine dikkat çeken bir davet yapıldı. 20'a yakın isim silah bırakma faaliyeti için Irak’ın kuzeyine davet edildi.

DEM Parti organizasyonuyla götürülecek isimlere gönderilen davet yazısında faaliyetin gelecek hafta yapılacağı bilgisine yer verildi. Ancak hangi şehirde yapılacağı belirtilmedi.

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Son anda bir değişiklik olmazsa silah bırakma faaliyeti basın mensuplarının katılımına açık olarak yapılacak.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne yaptığı ziyaret de zamanlaması açısından dikkat çekti. Kalın, Irak’ın kuzeyinden sonra, sınırın sıfır noktasına Hakkari'ye geçerek, askeri ve mülki yetkililerle toplantılar yapmış; sınırın Irak tarafındaki üs bölgelerini ziyaret etmişti.

Adım adım ilerleyecek silah teslim süreci, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yakından takip edilecek. Sürece ilişkin raporlar hazırlanacak.

Planlandığı gibi devam etmesi halinde sonbahara kadar silah bırakma aşamasının tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

pkk DEM Parti
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