Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı karşı karşıya: Kabinede kavga büyüdü!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze Şeridi’nde Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi planı nedeniyle yapılan kritik toplantıda hararetli bir tartışma yaşadı.

Toplantıya ilişkin sızdırılan bilgilerde, iki liderin söz konusu planın uygulanması konusunda sert şekilde karşı karşıya geldiği belirtildi. Tartışmanın, İsrail yönetimi içinde yaşanan derin görüş ayrılıklarını gözler önüne serdiği ifade ediliyor.



İsrail basınına yansıyan haberlere göre, kabine toplantısında Genelkurmay Başkanı Zamir, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyini tamamen işgal edip nüfusu güneye sürme talebine karşı çıktı.

“2 MİLYON İNSANI NASIL YÖNETECEĞİZ?”

Netanyahu ve kabinenin bu sürgün planına Zamir, “2 milyon insanı nasıl yöneteceğiz?” diyerek itiraz etti. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise Zamir’i emirlere uymamakla ve Gazze’de çıkmaza yol açmakla suçladı.

Zamir, Gazze’de bir çıkmaz olmadığını, verilen görevin eksiksiz yerine getirildiğini belirterek bakanları uyardı. Smotrich’in “Gazze’nin kuzeyini kuşatın, böylece Hamas’ı kısa sürede devirebiliriz” sözlerine Zamir, “Gazze’de askeri bir hükümet mi istiyorsunuz?” diye yanıt verdi.

Netanyahu ise öfkeyle Hamas’ı yok etmek istediğini ve Filistinlilerin güneye sürgün planına alternatif olarak Gazze’nin tamamının işgal edilmesini talep etti. Bu durumun ise tüm esirlerin ölümüne yol açacağını savundu.



Zamir, Gazze’de açlığı silah olarak kullandıklarını kabul ederek, “Aç ve öfkeli insanları kontrol etmek zor, kontrolü kaybedebiliriz” dedi.

Habere göre, Netanyahu “Tahliye planını hazırla, Washington’dan döndüğümde görmek istiyorum” talimatı verdi.

Öte yandan, Netanyahu 7 Temmuz’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Trump, İsrail’in Gazze’de 60 günlük ateşkes şartlarını kabul ettiğini açıklamıştı. Hamas da ateşkes ve esir takası müzakerelerine hazır olduğunu duyurdu.

