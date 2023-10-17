Tezkere Görüşmeleri Başladı

Mehmetçiğin Irak ve Suriye'de iki yıl daha bulunmasını içeren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'na geldi. Genel Kurul saat 15.00'te toplandı.



Genel Kurul'daki görüşmelere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Gündem dışı konuşmalarla başlayan Genel Kurul'da tezkerelere ilişkin siyasi partilerin temsilcileri 15'er dakika konuşma yapacak. AK Parti adına eski Milli Savunma Bakanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar söz alarak tezkerenin gerekçelerini açıklayacak.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) milletvekilleri, Genel Kurul'da "Savaşa Hayır" pankartları açtı.



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