Tezkere Görüşmeleri Başladı

Irak ve Suriye tezkeleri Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başladı. Siyasi parti temsilcileri tek tek söz alarak tezkereye ilişkin tavrını açıklayacak...

Tezkere Görüşmeleri Başladı
Editör: Seda Akyüz
Son Güncelleme:

Mehmetçiğin Irak ve Suriye'de iki yıl daha bulunmasını içeren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulu'na geldi. Genel Kurul saat 15.00'te toplandı. 

Genel Kurul'daki görüşmelere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Gündem dışı konuşmalarla başlayan Genel Kurul'da tezkerelere ilişkin siyasi partilerin temsilcileri 15'er dakika konuşma yapacak. AK Parti adına eski Milli Savunma Bakanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar söz alarak tezkerenin gerekçelerini açıklayacak.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) milletvekilleri, Genel Kurul'da "Savaşa Hayır" pankartları açtı.

Ayrıntılar geliyor...  

# ırak tezkeresi # suriye tezkeresi # mehmetçik # tbmm
Çok Okunanlar
Bella Hadid kariyerini ortaya koydu
Bella Hadid kariyerini ortaya koydu
En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar
En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar
AFAD ve Kandilli'ye Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
AFAD ve Kandilli'ye Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Döviz Kurunda Son Durum: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?
Döviz Kurunda Son Durum: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?
Marmaray'ın kardeşi geliyor
Marmaray'ın kardeşi geliyor
Öne Çıkanlar Sözde Filistin için Ağıt Yakan İki Yüzlüler Kim? Sözde Filistin için Ağıt Yakan İki Yüzlüler Kim? Kısmi Emeklilik Nedir? Kısmi Emeklilik Nedir?