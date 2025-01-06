TGB'den açılım tepkisi: "Yeni açılıma geçit yok, hepimiz Fethi Sekin'iz"

Yeni açılıma karşı Hükümeti bir kez daha uyardılar. Uyarıyı İzmir Adliyesi önünden PKK'lı terörstlerin saldırısına geçit vermeyen polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu yerden yaptılar.

- Fethi Sekinlerin şehadete yürüdüğü yerlerden sesleniyoruz. Bu ülkeyi yönetenleri uyarıyoruz. Açılım pazarlıkları ancak sizi PKK ile el ele ABD-İsrail planlarına hizmete götürür.

Vatan Partisi İzmir İl Başkalığı ve Türkiye Gençlik Birliği üyeleri şehit polis memuru Fethi Sekin'i anarken yani açılıma karşı da basın açıklaması yaptı:

- Yeni açılım teranesi tutturmuş gidiyorlar. Daha önce açılımlar yapıldı. Bitmekte olan, bütün gücünü kaybetmiş terör örgütüne yeni alanlar açmak, yeniden kuvvet kazandırmak dışında hangi işe yaradı o açılım?

Vatan Partisi İzmir İl Sekreteri Teoman Alver, partisinin yeni açılım sürecine izin vermeyeceğini kaydetti. "Buna en başta Vatan Partisiz izin vermeyecek. Vermeyeceğiz. "



Alver, bölücülük hayallerinden vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.



TGB İzmir İl Başkanı Muhammed Enes Somun açılıma destek veren partilere tepki gösterdi: "Meclisteki partilere soruyoruz. Açılım söylemleriyle mi Fethi Sekin'i anacaksınız?"