Üç Parti, tek grup: Yeni isimlerini açıkladılar!

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin Mecliste kuracağı ortak grubun ismi “Yeni Yol” olarak belirlendi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, yaptığı yazılı açıklamada, üç parti arasında ortak grup oluşturulması konusunda yürütülen çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Üç Parti, tek grup: Yeni isimlerini açıkladılar!
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Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile akşam saatlerinde bir araya geldiklerini belirterek, “Mecliste ortak grup yapısıyla ilgili çalışmalar, genel başkanların mutabakatıyla sonuçlandırılmıştır. Ortak komisyonların önerisi doğrultusunda, meclis iç tüzüğüne uygun şekilde oluşturulacak parti tüzel kişiliğinin adı ‘Yeni Yol’ olarak kararlaştırılmıştır” ifadelerini kullandı.

Kuruluş sürecinin ilgili komisyon tarafından başlatılacağını belirten Arıkan, Saadet Partisi'nin “Saadet Partisi” adı ve teşkilatlarıyla, Milli Görüş esaslarına bağlı kalarak çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Yeni grup oluşumunun, Mecliste partiler arası iş birliğini güçlendirmesi ve ortak politikalar geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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