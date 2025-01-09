Prof. Dr. Gürses: ‘ABD, Annan Planı karşılığında para teklif ediyor’

Batılı ülkeler, Kıbrıs’ta yeni bir çözüm planı üzerinde çalışıyor. Prof. Dr. Emin Gürses, ABD’nin Annan Planı’nı yeniden gündeme getirme hazırlığında olduğunu ifade ederken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Güney Kıbrıs ziyareti dikkat çekti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Prof. Dr. Gürses: ‘ABD, Annan Planı karşılığında para teklif ediyor’
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Prof. Dr. Emin Gürses, Ulusal Kanal’da katıldığı İşin Aslı programında, ABD’nin Türkiye’ye maddi teklifler sunduğunu öne sürerek şunları söyledi:

“ABD, Türk tarafına Annan Planı’nı tekrar gündeme getirip Kıbrıslı Rumlarla birleşmeyi teklif ediyor. Bunun karşılığında ciddi miktarda para desteği öneriyorlar. Ancak bu birleşme, Türklerin Kıbrıs’tan tasfiye edilmesi anlamına gelir. Ayrıca ABD, Karpaz’ın güneyinde kontrol noktası olarak bir askeri üs talep ediyor ve 100 milyar dolar gibi rakamlar konuşuluyor.”

‘ABD, Kıbrıs’ı Üs Haline Getiriyor’

Rauf Denktaş’ın danışmanı Hüseyin Macit Yusuf, Batı’nın Kıbrıs için bir plan hazırlığında olduğunu belirterek, mart ayında yapılacak BM toplantılarının sonuçsuz kalacağını söyledi:

“Rumlar ve Yunanistan, Batı’dan aldığı destekle mevcut siyasetini değiştirme niyetinde değil. ABD, Güney Kıbrıs’ta silah ambargosunu kaldırdı, askeri varlığını artırdı ve Kıbrıs’ın güneyini bir üs haline getirmek için çalışıyor. Rumlar, Kıbrıs Türklerini federal bir yapı içinde ikinci sınıf vatandaş yapma hedefindeler. Bu nedenle herhangi bir plan üzerinde uzlaşma sağlanacağını düşünmüyorum.”

‘KKTC’nin Tanınması İçin Adım Atılmalı’

Yusuf, KKTC’nin uluslararası tanınmasını sağlamanın mümkün olduğunu belirtti ve yapılması gerekenleri şöyle özetledi:
“ABD ve AB bizi tanımasa da, Venezuela, İran, Suriye, Afrika’daki mazlum ülkeler gibi tanımaya hazır devletler var. Ancak bu süreç lafta kalmamalı; somut adımlar atılmalı. Rum tarafının keyfini bekleyecek zamanımız yok.”

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