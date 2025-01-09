Erdoğan ve Meloni görüştü: Gündem Suriye

Görüşmede, Suriye’nin yeniden inşası konusunda zaman kaybetmeden harekete geçmenin önemine dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki istikrar ve barışa katkı sağlamak adına uluslararası iş birliğinin gerekliliğini vurguladı.

İŞTE GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile İtalya'nın geçen yıl 32 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaştığını, ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirerek bu rakamın yukarılara çekilebileceğini, Türkiye'nin İtalya ile savunma sanayisi ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini artırma anlayışında olduğunu belirtti.

Erdoğan, Meloni ile görüşmesinde, Suriye'nin yeniden imarı için vakit kaybetmeden harekete geçmenin önemli olduğunu, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ve İt