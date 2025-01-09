Erdoğan ve Meloni görüştü: Gündem Suriye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Erdoğan ve Meloni görüştü: Gündem Suriye
Yayınlanma: Güncellenme:

Görüşmede, Suriye’nin yeniden inşası konusunda zaman kaybetmeden harekete geçmenin önemine dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki istikrar ve barışa katkı sağlamak adına uluslararası iş birliğinin gerekliliğini vurguladı. 

İŞTE GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile İtalya'nın geçen yıl 32 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaştığını, ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirerek bu rakamın yukarılara çekilebileceğini, Türkiye'nin İtalya ile savunma sanayisi ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini artırma anlayışında olduğunu belirtti.

Erdoğan, Meloni ile görüşmesinde, Suriye'nin yeniden imarı için vakit kaybetmeden harekete geçmenin önemli olduğunu, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ve İt

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni açılımın neresinde? İşte Ankara kulislerinde konuşulanlarCumhurbaşkanı Erdoğan yeni açılımın neresinde? İşte Ankara kulislerinde konuşulanlarGündem
Son dakika: Özgür Özel sürprizini açıkladı!Son dakika: Özgür Özel sürprizini açıkladı!Siyaset

Kaynak: Anadolu Ajansı

italya suriye türkiye
Günün Manşetleri
Erdoğan ve Meloni görüştü
1 hafta ders yok!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni açılımın neresinde?
Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme
Özgür Özel sürprizini açıkladı!
Rusya'dan Trump ile ilgili dikkat çeken açıklama
Gazze'de can kaybı 46 bini geçti
Son 1 ayda kaç Suriyeli döndü?
Ankara'da göçük meydana geldi
Son bir haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
Pazar günü bu illeri kar vuracak! Pazar günü bu illeri kar vuracak!
İstanbul'da 10 Ocak'ta elektrikler kesilecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacağı o ilçeler İstanbul'da 10 Ocak'ta elektrikler kesilecek: İşte elektrik kesintisi yaşanacağı o ilçeler
Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı: Kara kış geliyor Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı: Kara kış geliyor
Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu Seçime katılma yeterliliğine sahip partiler belli oldu
500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?