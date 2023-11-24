Ümit Dikbayır'dan Önemli İddialar Gelmişti! İddiaların Merkezindeki İsim Akşener'in Özel Kalemi Esma Bekar'dan İlk Açıklama!

Dün TV100 ekranlarında konuşan, İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Sedat Aksakallı'nın partideki iş insanlarından para toplayarak Esma Bekar'a teslim ettiğini söylemişti. Dikbayır, "Aksakallı sonra iş adamlarından para alıp getirdiğini söyledi. “Nasıl yani” dedim? Orada ben başka bir şey gördüm. “Ben bu partinin mali işler başkanıyım, senden bana para gelmedi?” dedim. Aksakallı “ben Esma hanıma verdim, kocasına verdim” dedi. Oradan bana veya partinin kasasına para gelmedi. Aksakallı bana bir kuruş vermedi." ifadelerini kullanmıştı. Meral Akşener'in özel kalemi Esma Bekar, Ümit Dikbayır'ın iddiaları sonrası açıklamalarda bulundu.

Esma Bekar'dan Ümit Dikbayır Açıklaması

Esma Bekar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ümit Dikbayır ile ilgili yargı sürecini başlatacaklarını belirtti. Bekar şu ifadeleri kullandı:

- Bugün akşam TV100 kanalında yayınlanan Ümit Dikbayır’ın katıldığı programda, benim ve eşim hakkında öncelikle kişilik haklarımıza yönelik, pek çok gerçek dışı, asılsız iddialar ve dayanaksız beyanlar ileri sürüldüğünü yakın çevremden işitmiş durumdayım. Bugün itibarıyla bu iddia ve beyanlara karşı hukuki süreci avukatımız aracılığı ile başlatmış bulunuyoruz. Konunun, hukuka intikal ettiğini kamuoyu ile paylaşmak isterim.

Bugün akşam TV100 kanalında yayınlanan Ümit Dikbayır’ın katıldığı programda, benim ve eşim hakkında öncelikle kişilik haklarımıza yönelik, pek çok gerçek dışı, asılsız iddialar ve dayanaksız beyanlar ileri sürüldüğünü yakın çevremden işitmiş durumdayım. Bugün itibarıyla bu iddia… — esma bekar (@esmabekar2) November 23, 2023

Esma Bekar FETÖ'den Meclis'ten İhraç Edilmişti

Akşener'in özel kalemi Esma Bekar, 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan 672 sayılı KHK ile Meclis'teki görevinden ihraç edilmişti. Meclis'te çalışan FETÖ'cülerin ihraç edilmesine yönelik kararname ile birlikte 41 Meclis çalışanı ihraç edilmişti. Akşener, ihraç edilen Esma Bekar'a sahip çıkmış, "Pazartesi günü Meclis Başkanı Sayın İsmail Kahraman ile görüşeceğim. Öncelikle şunu söylemem gerekir. Esma Bekar, 20 yıllık bir devlet memuru ve muhteşem bir ülkücüdür. FETÖ'cülükle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

Özvarinli'nin İstifa Açıklaması Gündem Yaratmıştı

Meral Akşener'in eski danışmanı Hasan Sami Özvarinli, istifa açıklaması gündem yaratmıştı. Özvarinli "İyi Parti'de bütün kritik kapıları, Akşener'in yakın çevresini FETÖ'cüler tuttu. Milliyetçiler, geri plana itildi" ifadelerini kullanmıştı. Özvarinli şöyle konuşmuştu: