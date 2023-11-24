Ümit Dikbayır'ın İddiaları Gündemi Sarsmıştı! Meral Akşener'den Açıklama Geldi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart 2024’de yapılacak yerel seçimler için başlattığı il gezileri kapsamında Çanakkale'yi ziyaret etti. İyi Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Ümit Dikbayır'ın iddiaları hakkında da konuştu.

Akşener, İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın tv100'de dile getirdiği iddiaların sorulması üzerine, üzüldüğünü ifade etti. "Partimizden ayrılan arkadaşlarımızın, istifa eden arkadaşlarımızın hakkında bugüne kadar konuşmamaya özen gösterdim" diyen Akşener, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

- Fakat bu dönem ilginç bir şey oluyor. Biz Genel İdare Kurulu’muzla bir karar aldık. O karar da hür ve müstakil olarak seçime girme kararıydı, Türkiye’nin 81 ilinde, aday gösterme üzerine. O günden beri hem muhalif medya diye tanımlayacağımız alanlar, hem de yandaş medya; ikisi birden ateş ediyor. Öncelikle bu. Çok enteresan. Hangi nasırlara bastığımız ben bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Çünkü bu parti bu ülkeyi yönetmek üzerine kurulmuş, çok mücadele ederek; çok çirkinliklerle, iftiralarla, pisliklerle, hatta tehditlerle karşı karşıya kalarak bugünlere gelmiş.

Programı izlemediğini belirten Akşener, sözlerini şu şekilde sürdürdü: