Utku Reyhan: "NATO Türkiye'nin koruyucusu değil düşmanıdır"

Türkiye'nin de onayıyla Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci resmen tamamlanmış oldu. NATO'nun kuruluşunun 74. yıl dönümünde Finlandiya, NATO'ya dahil edildi. NATO 9. kez genişledi.



Brüksel'de bir araya gelen NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Finlandiya'nın üyeliğini kutladı.



NATO'ya üye ülkelerin sayısı 31'e yükselirken Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan NATO'nun Türkiye'nin koruyucusu değil, düşmanı olduğunu vurguladı. NATO'nun kanlı tarihini hatırlattı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan'ın açıklaması şu şekilde:

Değerli basın kuruluşlarımız

Sevgili vatandaşlarımız,

Bugün NATO'nun kuruluşunun 74. yıldönümü.

ABD'nin yönetimindeki bu emperyalist ittifak, arkada kalan dönemde dünyanın her köşesine kan ve zulüm götürdü.

NATO bir emperyalist saldırı örgütü olmanın yanı sıra, ABD'nin diğer üye ülkeleri denetleme, hizada tutma örgütüdür. NATO üye devletlerinin içerisine yerleştirilen Gladyo, o ülkelerde bağımsızlık eğilimlerinin güçlenmemesi için türlü tertiplere, darbelere, suikastlara kalkışmıştır.

Türkiye, 1952'den bu yana NATO üyesidir. NATO'nun Türkiye'yi koruduğu iddiası 71 yıldır yaşananlardan anlaşılacağı üzere koca bir palavradır.

NATO, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbelerini yapmıştır.

NATO, 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe teşebbüsünün karargâhıdır.

NATO, 6-7 Eylül 1955, Kahramanmaraş, Çorum, 1 Mayıs 1977, Sivas, Başbağlar gibi çok sayıda katliamın tertipçisidir. Aydınlarımızı katledendir. Ergenekon-Balyoz tertiplerini yapan FETÖ'yü Türk devletinin içine yerleştiren mekanizmadır.

Bugüne bakalım. Türkiye'nin çevresi ABD/NATO üsleriyle çevrilidir. Namlular bize dönüktür. Ege ve Doğu Akdeniz'den, Suriye ve Irak'ın kuzeyine kadar olan bölgeden ülkemiz kuşatılmıştır. Buna Karadeniz de eklenmektedir.

Sadece çevremizde değil, içimizde de ABD/NATO üsleri vardır. Başta İncirlik ve Kürecik olmak üzere bu şer yuvaları, 15 Temmuz darbesinin yönetildiği adreslerdir. PKK'ya verilen silahların koordine edildiği fitne ocaklarıdır.

Özetle,

NATO Türkiye'nin koruyucusu değil, düşmanıdır.

NATO, Türkiye'nin komşularıyla ve Yükselen Asya ile kucaklaşmasının önündeki engeldir.

NATO aynı zamanda, Türkiye'nin Batılı finans çetelerince sömürülmesini kalıcı kılan prangadır.

Vatan Partisi, Üretim Devrimi ve Millî Güvenliğimiz için 'NATO'dan çıkalım' diyor.

Vatan Partisi, ülkemizdeki ABD/NATO üslerine el konulsun ve TSK'nın denetimine verilsin diyor.

Vatan Partisi, NATO'ya karşı olan tek parti. Diğer partilerin hepsi NATO'cu.

Vatandaşlarımzı, 71 yıllık NATO tahakkümünden kurtulmak ve özgürleşmiş, müreffeh bir Türkiye kurmak için 14 Mayıs seçimlerinde Vatan Partisi'ne oy vererek mecliste taşımaya çağırıyoruz.

Utku Reyhan

Genel Başkan Yardımcısı