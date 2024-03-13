Vatan Partisi adayı İyi Parti ve CHP adayına tepki gösterdi! "Aynı kavağın kaşığı bunlar"

Vatan Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Emre Aykın, katıldığı bir televizyon programında Muğla gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partisinin çalışmalarını aktaran Aykın, Bodrum'da CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı arasında gerçekleşen tartışmaya da değindi.

"AYNI KAVAĞIN KAŞIĞI BUNLAR"

Aykın, Muğla'nın yerel deyimlerinden olan "aynı kavağın kaşığı bunlar" ifadeleriyle iki isme tepki gösterdi. Aykın şöyle konuştu:

"Neden böyle söyledim. Çünkü İyi Parti ve CHP daha yakın zamanda bir ittifaklarla hareket etmiş, aynı merkezden yönetilen Altılı Masa'da buluşan ve Altılı Masa'da buluştuklarında da HDP ile ittifak kapılarını ortak kararla açan partiler. Kalkıp da PKK'nın bir unsurunu savunan ve bu nedenle görevden alınan Turgay Kaya üzerinden tartışamazlar. Bu bir siyasi şov."

Aykan, yaşananların siyasi şov olmasaydı da Ahmet Aras'ın sinirlenmemesi gerektiğini kaydetti. Turgay Kaya gibi bir ismin danışman yapılması durumunda halkın da hesap soracağını, siyasi şova dönüştürebilecek isimlerin karşısına çıkabileceğini söyledi.

"OY KAYGISI YÜZÜNDEN..."

Aykan, AK Parti'nin HÜDA PAR ile ittifakını da eleştirdi. "Oy uğruna bu tür ittifakların" çok yalnış olduğunu vurgulayan Vatan Partisi adayı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: