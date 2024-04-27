Vatan Partisi Bursa'dan 1 Mayıs açıklaması

Emekçinin refah seviyesi düşüşte, geçim sıkıntısı hat safhada... Bu 1 Mayıs'ta ezilen, açlık ve yoksulluk sınır altında olan emekçi sesini haykıracak. İşçi sınıfı tüm gücüyle alanlarda olacak. Sendikal mücadele nedeniyle kapının önüne konulan çalışanlar hakkını arayacak.

VATAN PARTİSİ BURSA'DAN 1 MAYIS AÇIKLAMASI

Vatan Partisi de alanlarda olacak. Bursa İl Başkanlığı basın açıklaması yaparak programı açıkladı. Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar, 1 Mayıs günü Türk-İş önderliğinde Bursa’da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda olacaklarını duyurdu.

İl Başkanı Dilek Çınar, açıklamasında şunları söyledi:

"1 Mayıs'a iç ve dış cephede büyük zorluklar, ekonomik darboğaz, güvenlik tehditleri ve bu iklimde derinleşen bir devlet zaafıyla giriyoruz. Hükümet, Batı uyumlu ekonomik programla, krizin yükünü emekçilerin sırtına yıkıyor. Emperyalistlerden borç dilenmeye dayanan bugünkü sistem, başka bir çözüm üretemiyor. Yerel Seçim sonrası ortaya çıkan manzara, Türkiye'yi bölmek ve parçalamak isteyenlere zemin oluşturuyor"

"İŞÇİ SINIFI DİRENİRSE MİLLİ DEVLET AYAKTA KALIR"

Çınar, işçi sınıfının kaderinin Türkiye'nin kaderiyle ortak olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"İşçi sınıfı milletin bütün güçleriyle birlikte direnirse, Milli Devlet ayakta kalır. Bugün, işçi sınıfımızın sorunları birtakım ekonomik sorunlara hapsedilemeyecek durumdadır. İşçi sınıfının kaderi, Türkiye'nin kaderiyle ortaktır. İşçi sınıfımızın en büyük ve saygın örgütü olan Türk-İş, bu 1 Mayıs'ta enflasyonu durdurma, vergide adalet ve adil bir gelir dağılım talep etmektedir. Bu haklı mücadeleyi selamlıyoruz"

Vatan Partisi'nin vergide adalet için çözüm önerilerinin hazır olduğunu belirten Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çınar, maddeleri şu şekilde sıraladı:

Tüketiciyi derinden etkileyen dolaylı vergiler azaltılmalı dolaysız verilerin toplam vergi dilimindeki payı arttırılmalı, somut olarak vergi toplamının içinde dolaysız vergilerin payı %60'ın üzerine çıkarılmalıdır. Vergi muafiyet ve istisnaları gözden geçirilmeli. Vergilendirilmeyen özellikle hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi borsasından elde edilen gelirler yani para piyasasından elde edilen gelirler vergilendirilmelidir. Türkiye'de üretilen malların ithal muadillerinden daha fazla vergi alınmalı. Yurt içi üretici korunmalıdır. Toplanan tüm vergiler kamu yatırımlarına aktarılmalı. Vergi gelirleri kamu iktisadi teşekküllerinin yatırım finansmanı olmalı böylelikle yeni iş sahaları kurulmalı ekonomiye can suyu olmalıdır.

TÜRK-İŞ ÖNDERLİĞİNDE ALANDA OLACAĞIZ"

Çınar, partisinin 1 Mayıs'ta Türk-İş önderliğinde Bursa'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda olacağını belirterek şunları ifade etti: