Vatan Partisi Çekmeköy İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kurultayını gerçekleştirdi

Kurultay, 22 Aralık 2024 Pazar günü, Çekmeköy Hamidiye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, Çekmeköy İlçe Başkanı Songül Çağlar, Polonez işçileri ve çeşitli kitle örgütleri ile siyasi parti temsilcileri yer aldı.

Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, İlçe Başkanı Songül Çağlar, Polonez işçileri ve Vatan Partisi üyeleri söz alarak, Türkiye'nin ekonomik, siyasi ve toplumsal sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini paylaştı. Konuşmalarda özellikle emek mücadelesine ve Türkiye'nin bağımsızlık politikalarına vurgu yapıldı.

Kurultayda Polonez işçileri, yaşadıkları sorunlara dair çözüm taleplerini dile getirirken, parti temsilcileri emek mücadelesine olan desteklerini yineledi. Çekmeköy'deki örgütlenme çalışmaları ve yerel meseleler üzerine yapılan değerlendirmeler de kurultayın ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

Songül Çağlar Yeniden İlçe Başkanı Seçildi

Kurultayın sonunda gerçekleştirilen seçimlerde, mevcut İlçe Başkanı Songül Çağlar, güven tazeleyerek yeniden ilçe başkanı seçildi. Çağlar, konuşmasında tüm üyelere teşekkür ederek, Vatan Partisi'nin Çekmeköy'deki mücadelesini daha da ileriye taşıyacaklarını vurguladı.

Dr. M. Rıfat Yücel’in Anısı Yaşatıldı

Kurultayın Dr. M. Rıfat Yücel'in adına ithaf edilmesi, salondaki katılımcılar tarafından duygusal bir şekilde karşılandı. Uzun yıllar sağlık alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Yücel, kurultay boyunca minnetle anıldı.