Vatan Partisi Denizli il kurultayı yapıldı: Yeni yönetim belli oldu

İl Başkanı Mehmet Çobanoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan kurultay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Etkinliğe, Demokratik Sol Parti (DSP) İl Başkanı İrfan Hatipoğlu, Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Genel Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Çetin Gürsoy, Pamukkale Yörük Türkmen Derneği Başkanı Gazeteci-Yazar İskender Doğan, derneğin yönetim kurulu üyesi Sevgi Tuyji, Türk Ocağı Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Rıfkı Ezgin ve Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Denizli Şube Başkanı Emek Karabulut da katıldı.

Divan Başkanı Zühre Genişel’in konuşmasının ardından, İl Başkanı Mehmet Çobanoğlu faaliyet raporunu, İl Saymanı Gökhan Dikmen ise mali raporu kurultay delegelerine sundu.

Seçim sonuçlarına göre; Ali Korkmazcan, Ahmet Gündüz, Ahmet Hamdi Şekerci, Güray Kubilay Gürsoy, Sabri Kasapoğlu ve Kazım İlhan İl Yönetim Kurulu üyeliklerine; Hulusi Erbaş, Nermin Pak ve Hüsamettin Özhanda ise Disiplin Kurulu üyeliklerine seçildi.

Kurultayda ayrıca partiye yeni katılan genç üyelere rozetleri takdim edildi.