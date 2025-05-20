Vatan Partisi Denizli il kurultayı yapıldı: Yeni yönetim belli oldu

Vatan Partisi Denizli İl Örgütü, “Bütünleşen ve Üreten Türkiye” temasıyla 12. Olağan İl Kurultayı’nı 17 Mayıs Cumartesi günü Pamukkale Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Kurultayın divan başkanlığına Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu (MKK) üyesi ve Aydın İl Başkanı Av. Zühre Genişel seçildi.

Lale Delidağ Lale Delidağ
Vatan Partisi Denizli il kurultayı yapıldı: Yeni yönetim belli oldu
Yayınlanma:

İl Başkanı Mehmet Çobanoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan kurultay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Etkinliğe, Demokratik Sol Parti (DSP) İl Başkanı İrfan Hatipoğlu, Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Genel Yönetim Kurulu Üyesi Işıl Çetin Gürsoy, Pamukkale Yörük Türkmen Derneği Başkanı Gazeteci-Yazar İskender Doğan, derneğin yönetim kurulu üyesi Sevgi Tuyji, Türk Ocağı Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Rıfkı Ezgin ve Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Denizli Şube Başkanı Emek Karabulut da katıldı.

Divan Başkanı Zühre Genişel’in konuşmasının ardından, İl Başkanı Mehmet Çobanoğlu faaliyet raporunu, İl Saymanı Gökhan Dikmen ise mali raporu kurultay delegelerine sundu.

Seçim sonuçlarına göre; Ali Korkmazcan, Ahmet Gündüz, Ahmet Hamdi Şekerci, Güray Kubilay Gürsoy, Sabri Kasapoğlu ve Kazım İlhan İl Yönetim Kurulu üyeliklerine; Hulusi Erbaş, Nermin Pak ve Hüsamettin Özhanda ise Disiplin Kurulu üyeliklerine seçildi.

Kurultayda ayrıca partiye yeni katılan genç üyelere rozetleri takdim edildi.

Washington’da kritik görüşme: Gündem SuriyeWashington’da kritik görüşme: Gündem SuriyeDış Politika
Ömrü 15 gün, onu koparmanın bedeli 557 bin lira!Ömrü 15 gün, onu koparmanın bedeli 557 bin lira!Yurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

vatan partisi denizli
Günün Manşetleri
Deprembis’ten kritik uyarı
Borsada usulsüzlük soruşturması
İBB’de sular durulmuyor!
Meteorolojiden son dakika uyarısı
Bisikletle Ankara'ya gelen memurlardan 3600 ek gösterge çağrısı
Liderlerden 19 Mayıs mesajları
Vatandaş ekonomiye güvenini büyük oranda kaybetti
Özel okullarda hayali not skandalı
TGB’den NATO tatbikatına karşı eylem çağrısı
Gabar’da 19 Mayıs coşkusu
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor
IBAN ile ödemede yeni dönem başladı IBAN ile ödemede yeni dönem başladı
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Mevduat faizinde zirve görüldü! Mevduat faizinde zirve görüldü!
500 bin TL kredi çekmeden önce bu listeye bakın! 500 bin TL kredi çekmeden önce bu listeye bakın!