Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in Ramazan Bayramı mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı:

"Ramazan ayının değerleri, bugün baş tacı yapacağımız değerlerdir.

Herkesin emeğine saygı, kamu malına el uzatmamak, paylaşmak, fedakârlık, varlığımızı milletimize ve vatanımıza adamak, millî devletimizi güçlendirmek, bayram günlerinin değil, hayatımızın yol göstericileridir.

Bugün Türkiyemizdeki bütün çekişmelerin temelinde, küresel efendilerin yıkıcılığı ile milletimizin özlemleri arasındaki cepheleşme bulunuyor.

Bugün Ramazan Bayramını kutlamanın en anlamlı eylemi, milletimizin birliğine, kardeşliğe ve paylaşmaya omuz vermektir.

Bugün bayramlaşmak, gül alıp gül vermektir.

Küresel merkezlerden kışkırtılan yıkıcılığa karşı Türkiyemizin bağımsızlığını savunmak, Millî Devletimizi güçlendirmek, milletimiz içindeki dayanışmaya omuz vermek, günümüzün Bayram görevleridir.

Ramazan Bayramını başta ön cephede savaşan Filistin halkı olmak üzere, komşularımızla, emperyalizme karşı savaşan bütün insanlıkla dayanışma duyguları içinde kutluyoruz.

Ramazan Bayramının bütün Türk milletine, bütün Müslümanlara ve bütün insanlığa özel çıkarcılıktan arınma ve kardeşlik yolunda esin vermesi dileğiyle, Van’dan Edirne’ye kadar bütün halkımıza, Kudüs’ten Mekke ve Tahran’a kadar bütün Müslüman âlemine ve Himalaya Dağları’ndan Amazon Ormanları’na kadar bütün insanlığa yürekten sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz."