İstanbul'da metro seferlerine Ramazan Bayramı düzenlemesi

Metro İstanbul, Ramazan Bayramı süresince metro seferlerinde değişiklik yapıldığını duyurdu. 30 Mart-1 Nisan dönemini kapsayan Ramazan Bayramı metro düzenlemesi kurumun sosyal medya hesabından duyuruldu.

İstanbul'da metro seferlerine Ramazan Bayramı düzenlemesi
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü mevcut seferlerde değişikliğe gidildi.

Belirtilen günlerde 06.00-00.00 saatlerinde seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak.

HANGİ HATLAR ÜCRETSİZ?

Öte yandan Ramazan Bayramı'nda Marmaray ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı ücretsiz olarak hizmet verecek.

Marmaray, Ramazan bayramı süresinde ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ

"Halkalı-Gebze, Halkalı-Bahçeşehir, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı ve Sirkeci-Kazlıçeşme trenlerimiz Ramazan Bayramı süresince (30-31 Mart ve 1 Nisan) ücretsiz hizmet verecektir."

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