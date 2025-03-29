İstanbul'da metro seferlerine Ramazan Bayramı düzenlemesi
Metro İstanbul, Ramazan Bayramı süresince metro seferlerinde değişiklik yapıldığını duyurdu. 30 Mart-1 Nisan dönemini kapsayan Ramazan Bayramı metro düzenlemesi kurumun sosyal medya hesabından duyuruldu.
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü mevcut seferlerde değişikliğe gidildi.
Belirtilen günlerde 06.00-00.00 saatlerinde seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak.
HANGİ HATLAR ÜCRETSİZ?
Öte yandan Ramazan Bayramı'nda Marmaray ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı ücretsiz olarak hizmet verecek.
Marmaray, Ramazan bayramı süresinde ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ
"Halkalı-Gebze, Halkalı-Bahçeşehir, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı ve Sirkeci-Kazlıçeşme trenlerimiz Ramazan Bayramı süresince (30-31 Mart ve 1 Nisan) ücretsiz hizmet verecektir."