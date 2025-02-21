Vatan Partisi Genel Sekreteri Bursalı: Türkiye ateş çemberinde!

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Denizli’de yaptığı açıklamada Türkiye’nin iç ve dış politikalarına ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Türkiye’nin “ateş çemberinin içinde” olduğunu vurgulayan Bursalı, “Türkiye’de bölünmeye özgürlük olmayacaktır” dedi.

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Vatan Partisi Genel Sekreteri Bursalı: Türkiye ateş çemberinde!
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Bursalı, Türkiye’nin terörle mücadelesinde karşı karşıya olduğu tehditlerin arttığını ve ülkenin İsrail ve Amerika ile fiilen komşu konumuna geldiğini belirtti. Washington’un PKK/YPG’ye yönelik desteğini artırdığına dikkat çekerek, İsrail’in bölgedeki işgalini genişlettiğini söyledi.

“Hükümetin Suriye ve Ukrayna Politikası İflas Etmiştir”

AK Parti hükümetinin dış politikada başarısız olduğunu savunan Bursalı, Suriye politikasının Türkiye’yi yalnızlaştırdığını öne sürdü. Hükümetin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi Beştepe’de ağırlamasını da eleştirdi ve “Tüm dünyanın gözden çıkardığı Zelenski’yi Türkiye’nin sahiplenmesi yanlış bir stratejidir” dedi.

“Ekonomik Krizin Yükü Emekçiye Bırakıldı”

Konuşmasında ekonomik kriz konusuna da değinen Bursalı, Türkiye’nin ağır ekonomik şartlar altında olduğunu belirterek, borç yükünün arttığını ve üreticinin zor durumda olduğunu ifade etti. Krizin tüm yükünün emekçilerin omuzlarına yüklendiğini vurgulayan Bursalı, Türkiye’nin bu durumu kabul etmeyeceğini söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Vatan Partisi Özgür Bursalı açıklama
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