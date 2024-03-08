Vatan Partisi Kirazlılardan oy istedi



Yerel seçime sayılı günler kala siyasi partiler çalışmalarına hız veriyor. Vatan Partisi de Kiraz ilçesinde seçmenlerle bir araya geldi. Çalışmalar da Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Serhan Bolluk ve Kiraz Başkan Adayı Doktor Mehmet Akif Cerit yer aldı.



Vatan Partisi adayları Kiraz’ın köylerini ziyaret etti. Kiraz Belediye Başkan Adayı Doktor Mehmet Akif Cerit Kirazlıların hakkını almak için adayım dedi.



Vatan Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serhan Bolluk sistem partilerinin çıkmazını anlattı. Vatan Partisine oy istedi.



Düzce, Muğla ve Hatay'da adaylar seçmenle birebir temas kuruyor. Vatan Partisi Düzce Belediye Başkanı Fethi Sönmez beraberindeki heyetle Petrol iş Sendikası Düzce Şubesini ziyaret etti.



Petrol İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Ali Işık, üretimden yana olan adayları desteklediklerini söyledi.



Hatay'ın İskenderun ilçesinde seçim çalışması yürüten adaylar, kadınlar günü nedeniyle karanfil dağıttı.

Muğla'da da Vatan Partisi adayları sosyal belediyecilik sloganıyla sahada. Muğla Datça'da belediye başkan adayı Aslan Atilla Yorulmaz Karaköy köyünde bir aileyi ziyaret etti.



Yorulmaz, vatandaşın insanca yaşaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



