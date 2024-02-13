Vatan Partisi seçim çalışmasında

Vatan Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Zühre Genişel ve Germencik Belediye Başkan Adayı Veli Gelir, Germencik’te çiftçi, esnaf ve kitle örgütü temsilcileri bir ara yageldi. Adaylar Germencik’in sorunlarını dinledi.

Vatan Partisi Aydın’da seçim çalışmaları için Germencik’te seçmenlerle buluştu. Vatan Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Zühre Genişel, yerel sorunları genel sorunlardan ayırmadıklarını belirtti.

Germencik Belediye Başkan Adayı Veli Gelir’in de katıldığı toplantıda çevre kirliliği öncelikli sorun olarak gündeme geldi.

Zühre Genişel, jeotermal santrallerinin yarattığı kirliliği ortadan kaldıracaklarını dile getirdi.

Aydın’ın trafik sorununa da değinen Genişel, "Aydın için birlikte çalışacağız" dedi.

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# vatan partisi # yerel seçim
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