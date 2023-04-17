Vatan Partisi dört bir yanda vatandaşa çözümleri anlatıyor

Vatan Partisi, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor.



Bir yandan yurdun dört bir yanında milletvekili aday tanıtım toplantıları yapılırken diğer yandan sahada da çalışmalar devam ediyor.



Çalışma adreslerinden biri de Ankara. Vatan Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı, Kızılay Meydanı'nda masa çalışması yaptı. Vatan Partisi üyeleri hazırlanan seçim bildirgesini vatandaşlara dağıttı, oylarına talip oldu.



Hükümetin ve muhalefetin vatandaşı çözümsüzlüğe sürükleyen beyannamelerine karşılık Vatan Partisi'nin çözüm programı vatandaşlara anlatıldı. Çalışmada Vatan Partisi Ankara 1'inci Bölge milletvekili adaylarından bazı isimler de yer aldı.



Diğer yandan yurdun dört bir yanında seçim çalışmaları da hız kazandı. Van ve Çorum'da da Vatan Partisi'nin milletvekili adayları basına tanıtıldı. Tanıtım toplantısında yapılan konuşmalarda "sorunların köklü çözümleri için geliyoruz" denildi.



Ulusal Kanal yayınına katılan Vatan Partisi Van İl Başkanı Akile Çevik, seçim bölgesinde süren çalışmaları anlattı.



