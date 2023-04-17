HDP'lilerin "açılım" umudu Kılıçdaroğlu'nda

Yeşil Sol Parti listesinden seçime giren HDP'li adaylar, PKK ve FETÖ için kolları sıvadı. Hasan Cemal çözüm için Kılıçdaroğlu'nu işaret ederken Cengiz Çandar FETÖ'yü akladı, "15 Temmuz'u Fethullahçılar yapmadı" dedi.



YSP adayı Hasan Cemal Kürt sorunu olduğunu iddia ederek HDP ve Kılıçdaroğlu'nun olumlu bir tavrı olduğunu öne sürdü:

- Bugün Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde kurulan Millet İttifakı ve Demokrasi İttifakı bunun farkında. Türkiye’yi yeni baştan inşa edeceksek, demokrasiyi kurmak istiyorsak Kürt meselesini öncelemek zorundayız.Hem lider olarak Kılıçdaroğlu’nun hem de HDP’nin yeniden bir çözüm süreci başlatılması için iyi niyeti var, aksini düşünemiyorum

HDP FETÖ'YE DE KALKAN OLDU

HDP'nin yedek partisi YSP sadece PKK'yı değil FETÖ'yü de meşru gösteriyor. YSP'den aday olan Cengiz Çandar'ın gündeminde de FETÖ vardı. Çandar 15 Temmuz'u FETÖ'nün yapmadığını söyledi: