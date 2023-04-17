PKK Altılı Masa'ya Almanya'dan seslendi: Öcalan’a özgürlük istediler

Terör örgütü PKK yandaşları, Almanya’da eylem yaptı. Düsseldorf’taki gösteriye video ile bağlanan PKK elebaşı Cemil Bayık, Abdullah Öcalan’a özgürlük isterken, Altılı Masa için “bizim ittifakımız” ifadesini kullardı.

Son Güncelleme:

Avrupa’nın kol kanat gerdiği terör örgütü PKK/YPG, Almanya’da gösteri yaptı.

Düsseldorf’ta Alman polisinin koruması altında yürüyüş yapan terör örgütü yandaşları, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a özgürlük istedi.

Skandal gösteriye video mesajla bağlanan PKK elebaşlarından Cemil Bayık, HDP’nin de desteklediği Altılı Masa'yı işaret ederek "Bizim ittifakımız AKP-MHP faşizminin sonunu getirmelidir." dedi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen Bayık, "Apo'nun özgürlüğü dışında hiçbir şey kabul etmiyoruz. Apo’nun dostları, özgürlüğe kavuşması için mücadele yürütüyor. Bu süreçte Avrupa Adalet Konseyi de sorumluluklarını yerine getirmeli" ifadelerini kullandı.

# altılı masa # abdullah öcalan # cemil bayık

Benzer Videolar

CHP'ye yakın anketçiden çarpıcı açıklama CHP'ye yakın anketçiden çarpıcı açıklama
"Soylu'yu görevden alacaklar" "Soylu'yu görevden alacaklar"
Vatan Partisi seçim için sahada Vatan Partisi seçim için sahada
Oy kullanacaklar dikkat Oy kullanacaklar dikkat
Erdoğan sivil anayasa hakkında konuştu Erdoğan sivil anayasa hakkında konuştu
Vatan Partisi İzmir Milletvekili adayları tanıtıldı Vatan Partisi İzmir Milletvekili adayları tanıtıldı
Vatan Partisi Aydın'da adaylarını tanıttı Vatan Partisi Aydın'da adaylarını tanıttı
Vatan Partisi’nin önder kadroları sahada Vatan Partisi’nin önder kadroları sahada
"Kılıçdaroğlu cevap versin" "Kılıçdaroğlu cevap versin"
Akşener 'e Bolu'da PKK protestosu Akşener 'e Bolu'da PKK protestosu
Mardin'de polis PKK propagandasına geçit vermedi Mardin'de polis PKK propagandasına geçit vermedi
Çataklı'dan yalan paylaşımlara cevap Çataklı'dan yalan paylaşımlara cevap
Çok Okunanlar
1 17 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları
2 Emekli maaşları yatmaya başladı
3 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
4 Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde bayram indirimi
5 Altın fiyatları bugün ne kadar?