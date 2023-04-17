PKK Altılı Masa'ya Almanya'dan seslendi: Öcalan’a özgürlük istediler

Avrupa’nın kol kanat gerdiği terör örgütü PKK/YPG, Almanya’da gösteri yaptı.



Düsseldorf’ta Alman polisinin koruması altında yürüyüş yapan terör örgütü yandaşları, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a özgürlük istedi.



Skandal gösteriye video mesajla bağlanan PKK elebaşlarından Cemil Bayık, HDP’nin de desteklediği Altılı Masa'yı işaret ederek "Bizim ittifakımız AKP-MHP faşizminin sonunu getirmelidir." dedi.



Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen Bayık, "Apo'nun özgürlüğü dışında hiçbir şey kabul etmiyoruz. Apo’nun dostları, özgürlüğe kavuşması için mücadele yürütüyor. Bu süreçte Avrupa Adalet Konseyi de sorumluluklarını yerine getirmeli" ifadelerini kullandı.