Vatan Partisi seçim için sahada: Adaylar vatandaşlarla buluştu

Vatan Partisi İzmir’de seçim çalışmalarına hız verdi. 1 ve 2’inci seçim bölgelerinde adaylar esnaf ve vatandaş ziyaretleri yapıyor. Vatan Partisi siyasetleri anlatılıyor, seçmenden oy isteniyor. Van ve Çorum'da da adaylar tanıtıldı.

Özgür Doğu Saymaz Özgür Doğu Saymaz
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İzmir’in Tarihi Kemeraltı Çarşısında Vatan Partisi seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret etti. Vatandaşlardan 14 Mayıs Genel Seçimlerinde oy istedi.

Her esnafın kapısı tek tek çalındı. Vatan Partisi’nin genç milletvekili adaylarını karşısında bulan esnaf umutlandığını dile getirdi.

Vatan Partisi Milletvekili adayları partilerinin vaatlerini ve programını esnafla paylaştı. Zor günlerin tek adresi Vatan Partisi denildi.

Bir diğer çalışma adresi Karşıyaka oldu. 2. Bölge milletvekili adayları pazar esnafının önce nabzını tuttu. Vatan Partisinin çözümleri anlatıldı.

Van ve Çorum'da da Vatan Partisi'nin milletvekili adayları basına tanıtıldı. Konuşmalarda "sorunların köklü çözümleri için geliyoruz" denildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# izmir # vatan partisi

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