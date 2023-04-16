Vatan Partisi İzmir Milletvekili adayları tanıtıldı: "Gladyo ile savaşan adaylar"

Vatan Partisi İzmir'de milletvekili adaylarını tanıttı. Tanıtım toplantısında konuşan Vatan Partisi Seçim Komitesi Başkanı İlker Yücel, "Bu adaylar Gladyo ile savaşan adaylar" ifadelerini kullandı.

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Vatan Partisi'nin İzmir milletvekili adayları tanıtıldı. Tanıtım toplantısında açılış konuşmasını Vatan Partisi Seçim Komitesi Başkanı İlker Yücel yaptı. Yücel konuşmasında Türkiye'nin siyasi tablosunu özetledi. Yücel, adayların gladyo ile savaşan üstü toz içinde kişiler olduğunu söyledi.

İlker Yücel'in konuşmasının ardından milletvekili adaylarının kısa öz geçmişleri okundu. Çiftçiden esnafa, hukukçudan iş insanına, kadın hareketi önderlerinden öğrenciye, emekli askerden işçiye çok geniş yelpazedeki 28 aday katılımcılara tanıtıldı.

1.Bölge 1. Sıra Milletvekili Çağdaş Cengiz, adayların tanıtılmasından sonra kürsüye çıktı. Cengiz, konuşmasında İzmir'in sorunlarından bahsetti. Cengiz, İzmir Körfezi'ne yanaşan gemilerin yetersiz olduğunu belirtti. İzmir'de ciddi bir deprem riski olduğunu aktardı. Cengiz, İzmir için yapacaklarından örnekler verdi.

Cengiz'in konuşmasından sonra kürsüye İzmir 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili Adayı Nuriye Kadan çıktı. Kadan konuşmasında, "Atatürk düşmanlarını liste başı yapanlar İzmirlilere ihanet etti” ifadelerini kullandı.

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