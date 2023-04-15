Soylu'dan HDP'nin adaylık kararına tepki: "Kılıçdaroğlu cevap versin"

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Soylu, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen Soylu, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

- Kılıçdaroğlu cevap versin. HDP'nin cumhurbaşkanı adayı kimdir? Bu açık değil mi? O kendini saf zannetsin. Millet her şeyi biliyor. Kandil ne diyor? 'Kılıçdaroğlu'nu seçeceksiniz.' diyor. '100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz.' diyor. Kandil ne diyor? 'AKP ve MHP faşizmini siz bitireceksiniz.' diyor. Neden? Arkalarında Amerika var da onun için. Peki Şimdi ne yapmak istiyorlar? İktidara ortak olmak istiyorlar. Olacaklar mı? Allah korusun.