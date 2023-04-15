Akşener 'e Bolu'da PKK protestosu: "İzsiz'i hangi yüzle aday yaptın"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bolu ziyaretinde tepkiyle karşılandı. Bir üst geçide "Şehit Fırat'ın PKK'lı katillerine burs veren Seyithan İzsiz'i hangi yüzle aday yaptın" yazılı pankart asıldı.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları için gittiği Bolu'da protesto edildi.

Akşener'in geçiş güzergahında bulunan üst geçitte, "Şehit Fırat'ın PKK'lı katillerine burs veren Seyithan İzsiz'i hangi yüzle aday yaptın. İP Müdiresi sana yazıklar olsun" yazılı pankart asıldı.

Pankart, Akşener'in seçim otobüsüyle geçtiği sırada fark edildi.

Daha sonra ise görevlilerce söz konusu pankart apar topar kaldırıldı.

İyi Parti‘den İstanbul 3'üncü bölge 2’nci sıradan milletvekili adayı olan Seyithan İzsiz'in Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği ortaya çıkmıştı.

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