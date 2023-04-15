Mardin'de polis PKK propagandasına geçit vermedi

Mardin'de PKK propagandasına polis izin vermedi, kısa süreli gerginlik çıktı.



Yeşil Sol Parti, Kızıltepe Cumhuriyet Meydanı'nda seçim bürosunun açılışını yaptı.



HDP'li Milletvekili Saliha Aydeniz konuşmasında Abdullah Öcalan'ın Kürt sorununu çözeceğini söyledi. Polisin uyarılarına rağmen konuşmalarda Öcalan'a özgürlük çağrısı yapılması ve kalabalığın terör örgütü lehine sloganlar atması üzerine, polis müdahale etti.



Tazyikli su ve biber gazıyla müdahale yapıldı.



Yaşananların ardından grup dağıldı.