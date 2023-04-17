Erdoğan sivil anayasa hakkında konuştu: Perinçek sivil anayasa için ne demişti?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır gündeme getirdiği "Sivil Anayasa" ile ilgili geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da söylemlerde bulundu. Konu ile ilgili Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek neler söylemişti?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır gündeme getirdiği "Sivil Anayasa" ile ilgili geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da söylemlerde bulundu. Konu ile ilgili Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek neler söylemişti?