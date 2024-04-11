Vatan Partisi'nde bayramlaşma trafiği! 8 siyasi parti genel merkezde ağırlandı

Vatan Partisi bayramın ikinci günü siyasi partilerle bayramlaştı. Toplam 8 siyasi partiyle yapılan bayramlaşmada seçim sonrasında Türkiye’nin kritik bir sürece gireceği belirtildi. Bursalı, milli ve güçlü bir devlet kurabilmek için siyasi partilere büyük sorumluluklar düştüğünü vurguladı.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu

Vatan Partisi Genel Merkezi’nde bayramlaşma trafiği yaşandı. AK Parti, CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin de aralarında olduğu 8 siyasi parti Vatan Partisi’ni ziyaret etti.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı’nın başkanlık ettiği karşılama heyetinde Meslek Örgütleri Merkez Büro Başkanı Osman Yılmaz ve Öncü Gençlik Merkez Yürütme Kurulu üyesi Aylin Kum yer aldı. Görüşmelerde Türkiye’nin seçimlerin ardından kritik ve çetin süreçlerin eşiğinde olduğu vurgulandı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı seçim sonrasında Doğu Anadolu bölgesinde yaratılmak istenen kışkırtma planlarına yönelik de değerlendirme yaptı. AK Parti’nin ziyaret heyetine başkanlık eden Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da görüşmede tam bağımsızlığın önemine dikkat çekti.

Genel Merkez'de yapılan karşılamanın yanı sıra, Vatan Partisi’nden iki heyet de siyasi partileri ziyaret etti. Partinin ziyaret heyetlerine Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan ve Merkez Karar Kurulu üyesi Berke Mustafa Berkil başkanlık etti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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