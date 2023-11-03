Vatan Partisi'nden AK Parti'ye İthalat Eleştirisi! Sığır İthalatı Sekize Katlandı

Tarım ve hayvancılık politikalarında sınıfta kalan AK parti hükümeti, çiftçiye kulak asmıyor. Besiciler "bizi destekleyin hayvanlarımızı kesime göndermeyelim" dedi hükümet tersini yaptı. Eylül ayında sığır ithalatı yüzde 799 oranında arttı. Yılın 9 ayında 705,5 milyon dolar tutarında sığır ithalatı yapılırken, sadece eylüldeki ithalatın tutarı 126,8 milyon dolar oldu.

Eylül ayındaki sığır ithalatında en büyük pay 56,6 milyon dolarla Brezilya'ya ait olurken, bu ülkeyi 33,3 milyon dolarla Uruguay ve 9,5 milyon dolarla Çekya izledi. Yine aynı dönemde en fazla ithalat 4 milyar 312 milyon dolar ile hayvan yemi sektöründe yaşandı. Vatan Partisi Çiftçi Bürosu Başkanı Cenk Özdemir, hükümetin ithalattaki ısrarcı politikasını eleştirdi.

Türkiye'de 16 milyon 688 büyükbaş, 53 milyon 274 bin küçükbaş hayvan bulunuyor. Kazanamayan üretici ya hayvanını kesime gönderiyor ya da satılığa çıkarıyor. Tarım bakanlığı ise bu durumu seyrediyor.