Vatan Partisi'nden NATO Mitingi

Vatan Partisi iki gün sonra yapılacak NATO tatbikatına Edirne'den meydan okudu. Serhat ilinden ABD ve NATO tanklarına Türk bayrağı gösterildi. "Ülkemizi hedef alan tatbikata geçit verilmeyeceği" ilan edildi. Edirne sokaklarından "Hükümet Uyuma, NATO Sınırda" sloganları yankılandı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Meriç Nehri’nden Türkiye’ye ancak ölünüz geçer" dedi.

HÜKÜMET UYUMA NATO SINIRDA

Perinçek: ''Amerikan Askerinin Meriç Nehri'nde dirisine pasaport yok, ölüsüne pasaport var, vize var.

Türk bayrağı NATO'ya karşı dalgalandı. Vatan Partisi NATO tatbikatına Türkiye-Yunanistan sınırında, Edirne'den meydan okudu. "Meriç Nehri'ni geçemezsiniz" denildi.



NATO Askerinin oradan ölülerine pasaport var vize var. Karşıda Mehmetçik Bekliyor. Türk Polisi onları bekliyor. Kılıçla, füzeyle, tankla geliyorlarsa onları ancak Meriç Nehri'nin dibinde ağırlarız.

AKDENİZ NATO'YA MEZAR OLACAK

Edirne Eski Cami önünden Saraçlar Caddesi’ndeki Postane önüne kadar yürüyüş yapıldı. NATO'ya net mesajlar verildi. Türkiye sınırına 30 km mesafede 26 Mayıs’tan 9 Haziran’a kadar yapılacak "Anında Müdahale tatbikatının ülkemizi hedef aldığı bir kez daha vurgulandı.



Anında Müdahale tatbikatına Türk bayraklarıyla karşılık veren vatandaşlar, "NATO'yu istemiyoruz" dedi. Yürüyüşün ardından açık hava toplantısı yapıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Meriç Nehri'nden geçmeye çalışanlara seslendi.



Perinçek, tatbikatın Türkiye'yi hedef almadığını söyleyen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ne "Süreçlere Türk gözlüğüyle bakın" çağrısı yapı. Açık hava toplantısı coşkuyla sona erdi.