Vatan Partisi'nin yeni açılıma karşı imza kampanyasına yoğun destek: Türkiye'yi böldürtmeyeceğiz!

Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, CHP ve DEM Parti’nin başlattığı ikinci açılım sürecine tepkiler giderek büyüyor. Vatan Partisi, İstanbul’un beş farklı noktasında kurduğu imza masalarında, "Türkiye’yi böldürtmeyeceğiz, yeni açılıma geçit yok" diyerek binlerce imza topladı.

Barış Dikmen Barış Dikmen
Vatan Partisi'nin yeni açılıma karşı imza kampanyasına yoğun destek: Türkiye'yi böldürtmeyeceğiz!
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 Vatandaşlar, açılım sürecine karşı kararlılıkla durduklarını vurgularken, Abdullah Öcalan’ın Meclis’te konuşturulmasına sert tepki gösterdi.

"Türkiye’yi böldürtmeyiz, yeni açılıma geçit yok" diyerek sokaklara çıktılar. Vatan Partisi’nin ikinci açılım sürecine karşı başlattığı mücadeleye vatandaşlardan yoğun destek geliyor.

Vatandaş Tepkileri:

🔺 "Askerimize ve polisimize kurşun sıkanlarla aynı çuvala giremeyiz. Abdullah Öcalan’ın Meclis’te konuşmasını istemiyoruz. Türkiye’yi böldürtmemek için imza verdim."

🔺 "Öcalan bizim kanımıza dokunan bir figür. Meclis’te konuşturulması mümkün değil, buna izin verilemez! Bunun için imza verdim."

🔺 "50 bin insanı katleden birine 300 milyar dolar teklif edilerek Meclis’e davet edilmesini kabul etmiyoruz. Bu vatana ihanettir!"

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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