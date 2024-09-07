Yavaş'tan CHP'ye mesaj: "Fitne ateşine odun atmayın"

Ekrem İmamoğlu'nun ardından kürsüye çıkan Yavaş, "Ekrem Başkan gibi coşkulu bir konuşma yapmayı isterdim, ancak bana konuşacağım ancak 1 saat önce bildirildi. Kasıt aramıyorum ama böyle bir ortamda bu, fitneye zemin hazırlar" ifadelerini kullandı. Yavaş ayrıca, Demokratik Mücadele Partisi (DEM Parti) ile araya mesafe koyulması gerektiğini vurgulayarak, "İstiklal Marşı'nı okumayan, Milli Takım'ın başarılarını kutlamayan, Atatürk'e hakaret edenlerle yan yana duramayız" dedi.

Yavaş'ın bu sözleri salonda büyük etki yarattı. Diğer belediye başkanlarının da konuşması gerektiğini ifade eden Yavaş'ın çıkışı üzerine, kürsüde tüm CHP'li belediye başkanlarının birlikte fotoğraf çektirilmesiyle durum toparlanmaya çalışıldı.