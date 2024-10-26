Yavuz Ağıralioğlu yeni parti kuruyor

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında. Partinin kuruluş dilekçesi 28 Ekim'de verilecek ve aynı gün Ankara'da bir tanıtım toplantısı düzenlenecek. Partinin ismi ise henüz açıklanmadı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yavuz Ağıralioğlu yeni parti kuruyor
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İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, yeni bir siyasi parti kurma hazırlığında. Partinin kuruluş dilekçesi 28 Ekim'de verilecek ve aynı gün Ankara'da bir tanıtım toplantısı düzenlenecek. Partinin ismi ise henüz açıklanmadı.

Yavuz Ağıralioğlu, daha önce Büyük Birlik Partisi'nde siyaset yapmış, Mayıs 2018'de ise İYİ Parti'ye katılmıştı. İYİ Parti’de grup başkanvekilliği ve parti sözcülüğü görevlerini yürüten Ağıralioğlu, 2023 seçimlerinden önce Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıklamış ve ardından 5 yıldır üyesi olduğu İYİ Parti'den istifa etmişti.

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