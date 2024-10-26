Yeni Şafak ve Karar'ın çarpıtma haberine Vatan Partisi'nden yanıt

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Eski AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, Atatürkçü Düşünce Kulübü’nün İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde düzenlediği 'Hedef Türkiye: Üç İsrail Planı' konferansına katıldı. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte öğrenciler konferans salonuna dolup taştı.

Konferansın, soru ve cevap kısmında Nefise Oğuz adlı katılımcının Çin’in Sinciang Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşarken “evlerinden kitapların toplatıldığını ve haksız yere amcasına hapis cezaları verildiği” sözleri üzerine Perinçek, bölgeye yaptığı ziyaretlerde gördüklerini ve bölgenin kalkınmasında Çin Hükûmeti’nin yaptığı yatırımları anlattı.

Yeni Şafak ve Karar Gazetesi ise Nefise Oğuz adlı katılımcının konuşmasına müdahale edildiğini öne süren çarpıtma haberler yaptı. Yeni Şafak ve Karar'ın çarpıtma haberlerine Vatan Partisi'nden yanıt geldi.

Vatan Partisi'nden yapılan açıklama şöyle:

- Genel Başkanımız Doğu Perinçek, 24 Ekim Perşembe günü İstanbul Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü’nün düzenlediği “Hedef Türkiye: Üç İsrail Planı” konulu programa konuşmacı olarak katıldı. Programı yüzlerce öğrenci ilgiyle takip etti. Programın ilerleyen saatlerinde Nefise Oğuz adlı katılımcı, hiçbir engellemeyle karşılaşmadan iki kez söz aldı. Nefise Oğuz'un konuşmasına müdahale edilmedi ve talebi üzerine tekrar söz alması sağlandı. Elinden mikrofon alındığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Ancak Yeni Şafak ve Karar gazeteleri, olayın tarafı olan Vatan Partisi'nden bilgi almadan eksik ve taraflı bir haber yaparak, habercilik ilkelerini ihlal etmiştir. Genel Başkanımız Doğu Perinçek’in cevabını videolu olarak yayınlıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Samet Kunt da Uygur kışkırtmacılığı yaparak etkinliği provake etmeye çalışan Nefise Oğuz’a cevap verdi. Kunt'un yanıtı şöyle: