Yeni Yol Grubu'nun ilk Genel Başkanı belli oldu!

Millet İttifakı çatısı altında 14 Mayıs seçimlerinde TBMM’ye giren bu üç parti, ittifakın dağılmasının ardından kendi gruplarını kurarak yeni bir siyasi yol haritası belirledi. Yapılan açıklamada, grubun liderliğine Celal Mümtaz Akıncı’nın getirildiği duyuruldu.

Celal Mümtaz Akıncı Kimdir?

31 Ocak 1957’de Afyonkarahisar’da doğan Celal Mümtaz Akıncı, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1975-1976 yıllarında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu’nda öğrenim görürken Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. 1982 yılında mezun olan Akıncı, 1984’te avukatlık stajını tamamlayarak Afyonkarahisar’da meslek hayatına başladı.

1984-1985 yılları arasında askerlik hizmetini yedek subay askeri hâkim olarak tamamlayan Akıncı, 1988-2000 yılları arasında Afyonkarahisar Barosu Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2001 yılında Afyonkarahisar Baro Başkanlığı’na seçildi ve bu görevini sürdürürken 2010 yılında Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirildi.

17 Aralık 2020’de Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı’na seçilen Akıncı, 11 Ocak 2021’de göreve başladı. 31 Ocak 2022’de emekli olan Akıncı, aynı yıl DEVA Partisi’ne katıldı. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak yarıştı. Şimdi ise Yeni Yol Grubu’nun Genel Başkanlığı görevini üstlenmiş durumda.