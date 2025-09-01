150 milyon euro! Yıldız futbolcu, tarihin en pahalı transferi oldu

Premier Lig’de yaz transfer döneminin son saatleri, rekor kıran bir anlaşmaya sahne oldu. İngiltere’nin köklü kulübü Liverpool, Newcastle United’ın gol makinesi Alexander Isak’ı kadrosuna kattı.

İngiliz basınında haftalardır gündemde olan transfer sonunda gerçekleşti. Liverpool, geçtiğimiz günlerde Newcastle United’a 120 milyon sterlinlik (yaklaşık 140 milyon euro) bir teklif sunmuş ancak bu teklif reddedilmişti. Bunun üzerine kulüpler arasındaki görüşmeler hız kazanırken, Isak’ın antrenmanlara çıkmama kararı transferde kritik bir rol oynadı. Oyuncunun Liverpool’a transfer olmak istemesi, süreci tamamen değiştirdi.

Kırmızılar bu ısrarlı tavır sonrası teklifini 150 milyon euroya yükseltti ve bu dev anlaşma resmiyet kazandı. Isak, böylece hem Liverpool’un hem de Premier Lig’in gelmiş geçmiş en pahalı oyuncusu unvanını aldı.

LIVERPOOL’UN YENİ GOL UMUDU

Geçtiğimiz sezon Newcastle formasıyla 42 maçta 27 gol ve 6 asist üreten Alexander Isak, Premier Lig’in en formda forvetlerinden biri olarak dikkat çekmişti. Hızı, teknik kabiliyeti ve son vuruşlardaki başarısıyla Avrupa devlerinin radarına giren 25 yaşındaki golcü, Liverpool’un hücum hattına büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Liverpool, daha önce Florian Wirtz için ödediği 125 milyon euro ile rekor kırmıştı. Ancak Isak’ın transferi, bu rekoru yalnızca birkaç ayda kırarak tarihe geçti.

ISAK’IN KARİYERİ

AIK Solna (İsveç): Henüz 16 yaşındayken A takım forması giymeye başladı. 29 maçta 13 golle İsveç futbolunun parlayan yıldızı oldu.

Borussia Dortmund (Almanya): 2017’de Avrupa’ya adım attı. Ancak A takımda 13 maçta sadece 1 gol atabildi.

Willem II (Hollanda – Kiralık): 2019’da çıktığı 18 maçta 14 gol, 6 asistle dikkatleri üzerine çekti. Kariyerinin kırılma noktası bu dönem oldu.

Real Sociedad (İspanya): 2019 yazında transfer oldu. 132 maçta 44 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Burada Kral Kupası’nı kazanarak 7 golle turnuvanın gol kralı oldu.

Newcastle United (İngiltere): 2022’de 70 milyon euroya transfer oldu. 3 sezonda 109 maçta 62 gol, 10 asistle takımının en önemli hücum gücü haline geldi.

Alexander Isak, sadece bireysel performanslarıyla değil, kazandığı kupalarla da adından söz ettirmeyi başardı. Borussia Dortmund formasıyla Almanya Kupası, Real Sociedad ile İspanya Kral Kupası ve geçtiğimiz sezon Newcastle ile İngiltere Lig Kupası (EFL Cup) şampiyonlukları yaşadı.

