28 Kasım Cuma günü TRT ekranlarında üç karşılaşma şifresiz izlenebilecek. Kadınlar hazırlık maçından TFF 1. Lig mücadelelerine kadar birçok karşılaşma TRT Spor’dan canlı yayımlanacak.

28 Kasım TRT Spor şifresiz maçlar
Futbolseverler 28 Kasım Cuma günü TRT ekranlarında yoğun bir maç programı ile spora doyacak. TRT Spor’un gün içinde şifresiz yayınlayacağı karşılaşmalar açıklandı.

TRT’de üç önemli maç canlı olarak ekranlara gelecek. Kadınlar hazırlık maçında Türkiye ile Arnavutluk karşı karşıya gelirken, TFF 1. Lig’de kritik mücadeleler izleyiciyle buluşacak.

İşte TRT ekranlarında yarın şifresiz yayınlanacak maçlar:

Türkiye – Arnavutluk
Kadınlar Hazırlık Maçı
TRT Spor – 15.00

Amedspor – Esenler Erokspor
TFF 1. Lig
TRT Spor – 17.00

Pendikspor – Manisa FK
TFF 1. Lig
TRT Spor – 20.00

TRT şifresiz maçlar trt spor
