28 Kasım TRT Spor şifresiz maçlar

Futbolseverler 28 Kasım Cuma günü TRT ekranlarında yoğun bir maç programı ile spora doyacak. TRT Spor’un gün içinde şifresiz yayınlayacağı karşılaşmalar açıklandı.

TRT’de üç önemli maç canlı olarak ekranlara gelecek. Kadınlar hazırlık maçında Türkiye ile Arnavutluk karşı karşıya gelirken, TFF 1. Lig’de kritik mücadeleler izleyiciyle buluşacak.

İşte TRT ekranlarında yarın şifresiz yayınlanacak maçlar:

Türkiye – Arnavutluk

Kadınlar Hazırlık Maçı

TRT Spor – 15.00

Amedspor – Esenler Erokspor

TFF 1. Lig

TRT Spor – 17.00

Pendikspor – Manisa FK

TFF 1. Lig

TRT Spor – 20.00