29 Ekim 2025 TRT Spor yayın akışı: Hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? İşte TRT’de canlı yayınlanacak karşılaşmalar

Futbolseverler 29 Ekim Çarşamba günü spora doyacak. TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından altı önemli karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacak. Eurocup’tan FIBA Şampiyonlar Ligi’ne kadar birçok mücadele canlı izlenebilecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Futbol ve basketbol tutkunları 29 Ekim 2025 Çarşamba günü TRT ekranlarında adeta spor şölenine tanık olacak. TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarında toplam altı karşılaşma şifresiz olarak izleyiciyle buluşacak.

TRT’de yarın futbol ve basketbol heyecanı bir arada yaşanacak. TRT Spor Yıldız ve TRT Spor ekranlarından yayınlanacak karşılaşmalar şöyle:

Fenerbahçe Medicana – Spor Toto SK (TVF Efeler Ligi) – TRT Spor Yıldız, saat 15.00
Petkimspor – CSM Oradea (FIBA Europe Cup) – TRT Spor Yıldız, saat 18.00
Beşiktaş GAİN – JL Bourg (Eurocup) – TRT Spor, saat 19.00
Mersin Spor – Karditsas (FIBA Şampiyonlar Ligi) – TRT Spor Yıldız, saat 20.00
London Lions – Türk Telekom (Eurocup) – TRT Spor Yıldız, saat 22.30
Manresa – Bahçeşehir Klj (Eurocup) – TRT Spor, saat 22.45

TRT’nin spor yayın akışı kapsamında bu mücadelelerin tamamı şifresiz olarak ekranlara gelecek. Böylece sporseverler, 29 Ekim akşamı yerli ve uluslararası arenada Türk takımlarının performansını canlı olarak takip edebilecek.

trt trt spor şifresiz
