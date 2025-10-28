3 ay önce atanmıştı! Eşini darbeden emniyet müdürü meslektaşları tarafından gözaltına alındı

İddiaya göre, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaklaşık 3 ay önce İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan H.T., geçtiğimiz hafta ikamet ettiği evde eşiyle tartışmaya başladı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Evde başlayan tartışmanın büyümesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü H.T.'nin eşini darbettiği öne sürüldü. Yaşanan olayın ardından yapılan ihbar üzerine polis ekipleri derhal olay yerine intikal etti.

Eşinin şikayetçi olması üzerine H.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.T., daha sonra adliyeye sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.