3 ay önce atanmıştı! Eşini darbeden emniyet müdürü meslektaşları tarafından gözaltına alındı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde henüz 3 ay önce göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü H.T.'nin, eşiyle evde yaşadığı tartışma sonrası eşini darbettiği iddia edildi. Eşinin şikayeti üzerine meslektaşları tarafından gözaltına alınan müdür tutuklandı.
İddiaya göre, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaklaşık 3 ay önce İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan H.T., geçtiğimiz hafta ikamet ettiği evde eşiyle tartışmaya başladı.
TARTIŞMA BÜYÜDÜ, ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ
Evde başlayan tartışmanın büyümesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü H.T.'nin eşini darbettiği öne sürüldü. Yaşanan olayın ardından yapılan ihbar üzerine polis ekipleri derhal olay yerine intikal etti.
Eşinin şikayetçi olması üzerine H.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.T., daha sonra adliyeye sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı