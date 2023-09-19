4 büyüklerin toplam borcu dudak uçuklattı! İşte en çok zarar eden takım

4 büyüklerin borcu günden günde dahada artıyor ve önüne geçilemiyor.Hangi takımın ne kadar borcu olduğu ve 4 büyüklerin toplam borcunun ne kadar olduğu herkes tarafından merak ediliyor. 4 büyüklerin toplam borcu dudak uçuklattı. İşte detaylar...

4 büyüklerin toplam borcu dudak uçuklattı! İşte en çok zarar eden takım
4 büyüklerin toplam borcu dudak uçuklattı!
Editör: Nihat Çarboğa
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Dört büyüklerin 2022- 2023 sezonu sonundaki toplam borcu, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimlere göre; 23,34 milyar lira.

EN BORÇLU GALATASARAY

Galatasaray, 7,53 milyar lirayla en fazla borcu bulunan kulüp konumunda yer alıyor. Borç klasmanında ikinci sırada 6,16 milyar lirayla Fenerbahçe bulunurken, üçüncü sıradaysa 5,89 milyar lirayla Beşiktaş var.

4 büyüklerin toplam borcu dudak uçuklattı! İşte en çok zarar eden takım - Resim : 1

Trabzonspor ise 3,76 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya. "Dört büyükler"in mali durumlarına bakıldığında, son 5 sezondaki gelir gider tablosunda toplam 11 milyar 176 milyon zarar ortaya çıkıyor.

EN FAZLA ZARAR EDEN

Bu dönemde 3 milyar 329 milyon lirayla Beşiktaş, en fazla zarar eden kulüp konumunda.

4 büyüklerin toplam borcu dudak uçuklattı! İşte en çok zarar eden takım - Resim : 2

Siyah-beyazlıları 3 milyar 70 milyon lirayla Fenerbahçe takip ediyor. Galatasaray'ın 2 milyar 893 milyon liralık zararla kapattığı görülüyor.

İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçını yönetcek hakemlerİşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçını yönetcek hakemlerSpor
# fenerbahçe # Galatasaray # beşiktaş # Trabzonspor
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