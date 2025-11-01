5 maçtır kaybeden Liverpool, Aston Villa'yı konuk ediyor: İşte maç saati ve yayın bilgileri

İngiltere Premier Lig'in 10. haftası, inanılmaz bir maça sahne oluyor! Ligde oynadığı son 5 maçını da kaybederek tarihinin en kötü serilerinden birini yaşayan Liverpool, sahasında son 5 maçta 4 galibiyet alan formda Aston Villa'yı konuk ediyor.

5 maçtır kaybeden Liverpool, Aston Villa'yı konuk ediyor: İşte maç saati ve yayın bilgileri
İngiltere Premier Lig'de 10. hafta, puan tablosunda kaderleri zıt yönde ilerleyen iki takımın kapışmasına sahne oluyor. Ligde 10. sırada bulunan Liverpool, son 5 maçından da mağlubiyetle ayrılarak büyük bir krizin içine düştü. Kırmızılar, 11. sırada kendisiyle aynı puana (15) sahip olan ancak son 5 maçta 4 galibiyet alarak müthiş bir form yakalayan Aston Villa'yı ağırlıyor.

Futbolseverlerin merakla beklediği bu kritik mücadele, bugün saat 23:00'te başlayacak. 

Karşılaşma beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçın hakemi S. Attwell, VAR hakemi ise P. Tierney olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool (4-3-3): 25 G. Mamardashvili 12 C. Bradley 5 I. Konate 4 V. van Dijk 26 A. Robertson 8 D. Szoboszlai 10 A. Mac Allister 7 F. Wirtz 11 M. Salah 18 C. Gakpo 22 H. Ekitike

Aston Villa (4-2-3-1): 23 E. Martinez 2 M. Cash 4 E. Konsa 14 P. Torres 12 L. Digne 44 B. Kamara 24 A. Onana 7 J. McGinn 27 M. Rogers 19 J. Sancho 11 O. Watkins

